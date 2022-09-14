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14 сен 2022

Москвы остановила выдачу водительских удостоверений

Москвы остановила выдачу водительских удостоверений

Регистрационные подразделения столичной Госавтоинспекции временно приостановили оказание некоторых услуг

Сотни людей сегодня не смогли произвести регистрацию транспортного средства, либо получить вожделенные водительские удостоверения. Ведомство утверждает, что пауза в работе подразделений связана с техническим сбоем. В чём его суть, не уточняется. Неизвестно также, когда именно поломка будет устранена.

Отметим, что другие административные услуги, которые не связаны с этими двумя пунктами оказываются в полном объеме, согласно установленному графику.  Напомним, что в конце июня глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что до конца 2022 года в России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые Госавтоинспекция разрабатывает совместно с Минцифры.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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