Москвы остановила выдачу водительских удостоверений

Регистрационные подразделения столичной Госавтоинспекции временно приостановили оказание некоторых услуг

Сотни людей сегодня не смогли произвести регистрацию транспортного средства, либо получить вожделенные водительские удостоверения. Ведомство утверждает, что пауза в работе подразделений связана с техническим сбоем. В чём его суть, не уточняется. Неизвестно также, когда именно поломка будет устранена.

Отметим, что другие административные услуги, которые не связаны с этими двумя пунктами оказываются в полном объеме, согласно установленному графику. Напомним, что в конце июня глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что до конца 2022 года в России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые Госавтоинспекция разрабатывает совместно с Минцифры.