«Москвич» будет расплачиваться за Renault

Автомобильный бизнес дело серьезное и оно связано с большими финансовыми потоками, в том числе и кредитными

Российские дилеры ушедшей с рынка компании Renault готовят коллективный судебный иск. Представители РОАД заявляют, что французский концерн задолжал продавцам около полутора миллиарда рублей. Любопытный факт – все деньги хотят получить с «Москвича», как с правопреемника французского концерна.

Здесь есть интересный нюанс - после ухода Renault с российского рынка обязательства компании перед автовладельцами были распределены между «Москвичом» и АвтоВАЗом. Тольяттинский автогигант стал дистрибьютором запчастей, а «Москвич» по словам представителей РОАД должен покрыть издержки по продажам.