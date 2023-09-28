«Москвич» сэкономит на налогах

Автомобильный завод «Москвич» получил новый статус промышленного комплекса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин

Новый статус позволит автомобильному производителю сэкономить 3,5% с налога на прибыль (ставка была снижена с 17% до 13,5%). Также вдвое уменьшится налог на имущество, земельный налог – на 80%, ставка арендной платы – в пять раз (до 0,3% от кадастровой стоимости участка). Это позволит направить больше средств на развитие производства автомобилей. Сейчас в модельной линейке компании находятся кросовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6».

Промышленный комплекс – это особый статус, который присуждается предприятиям на 10 лет. Так, на данный момент соответствующим статусом обладают 67 российских компаний, в которых работают более 76 000 сотрудников.