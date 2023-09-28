Автомобильный портал Motorpage
28 сен 2023

«Москвич» сэкономит на налогах

«Москвич» сэкономит на налогах

Автомобильный завод «Москвич» получил новый статус промышленного комплекса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин

Новый статус позволит автомобильному производителю сэкономить 3,5% с налога на прибыль (ставка была снижена с 17% до 13,5%). Также вдвое уменьшится налог на имущество, земельный налог – на 80%, ставка арендной платы – в пять раз (до 0,3% от кадастровой стоимости участка). Это позволит направить больше средств на развитие производства автомобилей. Сейчас в модельной линейке компании находятся кросовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6».

Промышленный комплекс – это особый статус, который присуждается предприятиям на 10 лет. Так, на данный момент соответствующим статусом обладают 67 российских компаний, в которых работают более 76 000 сотрудников.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
УАЗ «Патриот»

УАЗ готовит обновление «Патриота»

28 сентября 2023
Chery Arrizo 5

Анонсирован обновленный Chery Arrizo 5

28 сентября 2023

Mitsubishi уходит с китайского рынка

28 сентября 2023

На бывшем заводе Nissan в Питере будут собирать автомобили Chery

28 сентября 2023
Lada Niva Legend Bronto

Lada Niva Legend подорожала

28 сентября 2023

Changan официально представит суббренд Qiyuan в России

28 сентября 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Arrizo 8 - chery arrizo 8 (2022) правила бизнеса Тест драйв
27 сентября 2023

Chery Arrizo 8
"Правила бизнеса"
Jetour X90 Plus - jetour x90 plus (2023) раз ступенька, два ступенька...
Тест драйв
20 сентября 2023

Jetour X90 Plus
"Раз ступенька, два ступенька..."
Exeed RX - exeed rx (2023) массаж и ароматерапия от exeed rx
Тест драйв
13 сентября 2023

Exeed RX
"Массаж и ароматерапия от EXEED RX"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 8 4 3