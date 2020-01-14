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14 янв 2020

Москвичей лишили резидентных соглашений

Москвичей лишили резидентных соглашений

Из-за сбоя в реестре тысячи москвичей остались без бесплатной парковки. До исправления неполадок им приходится парковаться в собственных дворах за деньги

Как сообщает «Коммерсантъ», неполадки произошли из-за сбоя в системе Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). С помощью нее проверяют собственников жилья перед выдачей резидентного соглашения Так, например, жительница Хамовников Марина Крупенина рассказала изданию, что ее резидентное разрешение истекло 28 декабря. Она заблаговременно, в начале месяца, подала документы на продление в МФЦ. Однако разрешение ей выдали только 10 января.

Любопытно, что власти полностью признают проблему. В  Росреестре уже заверили СМИ, что занимаются ее устранением. Специалисты объяснили, что система выдает ответы с задержкой из-за сайтов-двойников.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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