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25 дек 2018

Москвичей просят не выезжать

Москвичей просят не выезжать

Причины слезных просьб очень серьезны - коммунальщики не смогут убрать снег, которого в последнее время стало слишком много на московских дорогах

Сообщение с призывом об отказе от поездок на автомобилях было размещено на портале ЦОДД и в доступных ему социальных сетях, где сообщалось, что коммунальные службы делают все возможное, дабы снег был убран в максимально сжатые сроки. ЦОДД просит водителей поспособствовать благим начинаниям и оставить автомобили во дворах.

«Дорожники» не забыли упомянуть и о завтрашнем дне, который  потенциально может оказаться самым загруженным. Причиной тому станут десятибалльные пробки, которые, по прогнозам, будут вызваны проведением Общероссийской новогодней елки. Кстати, в предновогодние дни ситуация на столичных дорогах усугубилась: в течение нескольких дней восьмибалльные пробки фиксируются до наступления официального часа пик. В свою очередь, синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности, а городские власти просят водителей быть максимально осторожными.

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Авто@mail.ru, Рамблер

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