Москвичи, готовьтесь к пробкам!

С приближением первого учебного дня наша столица столкнется с большим количеством машин, что неминуемо приведет к серьезным заторам

Самое печальное заключается в том, что заторы вызовет и дождливая погода, которая может стать причиной различных дорожно-транспортных происшествий.

«Призываем автовладельцев к соблюдению установленного скоростного режима и правильному выбору безопасной дистанции, особенно при плохих погодных условиях, не совершайте резких маневров», — цитирует портал Autonews заявление сотрудников ГИБДД.

Также сообщается, что улучшения дорожной ситуации ждать не придется - количество машин на дорогах столицы не будет уменьшаться, наоборот- все вернулись из отпусков и дорожный поток будет лишь нарастать. «В среднем на дорогах столицы сейчас порядка трех миллионов машин, при этом почти 90% трафика — это личный транспорт», — уточнили в департаменте транспорта