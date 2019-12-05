Москвичи могут фиксировать новое нарушение

С 5 декабря в Москве жители города могут фиксировать с помощью приложения «Помощник Москвы» незаконную парковку на стоянке для спецтранспорта во дворах

«Теперь москвичи смогут самостоятельно навести порядок на своей территории. С помощью «Помощника Москвы» можно будет фиксировать случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники. Это пилотный проект, запущенный департаментом транспорта Москвы вместе с префектурой ЦАО и управлением по ЦАО ГУ МЧС России по Москве», — цитирует ТАСС представителей ЦОДД.

Как ранее рассказали в префектуре ЦАО, такое решение приняли после жалоб самих граждан — местные жители опасаются, что неправильно припаркованные автомобили в узких дворах заблокируют проезд машинам скорой помощи или пожарным. Перед парковкой для спецтранспорта установили знак 3.27 «Остановка запрещена» — штраф за такое нарушение в столице составляет 2,5 тыс. рублей.