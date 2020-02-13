Москвичи стали закрывать номера деньгами. Зажрались?

В столице появились водители, которые закрывают номера своих автомобилей банковскими картами и деньгами — как фальшивыми, так и настоящими. Таким образом они хотят скрыть регистрационные знаки от камер

По словам замгендиректора ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Константина Середы, бычно номера частично маскируют бумажками или тряпками, а некоторые водители используют для этого дисконтные карты, компакт-диски, а также снег или грязь. Среди других способов спрятать знаки — максимально близкая парковка к другой машине, стоянка с поднятым багажником или снятие номеров.

Середа добавил, что чаще остальных не платят и нарушают правила парковки водители премиальных автомобилей. Более того, нередко они специально встают в неположенных местах при наличии рядом свободных платных парковочных мест.