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13 фев 2020

Москвичи стали закрывать номера деньгами. Зажрались?

Москвичи стали закрывать номера деньгами. Зажрались?

В столице появились водители, которые закрывают номера своих автомобилей банковскими картами и деньгами — как фальшивыми, так и настоящими. Таким образом они хотят скрыть регистрационные знаки от камер

По словам замгендиректора ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Константина Середы, бычно номера частично маскируют бумажками или тряпками, а некоторые водители используют для этого дисконтные карты, компакт-диски, а также снег или грязь. Среди других способов спрятать знаки — максимально близкая парковка к другой машине, стоянка с поднятым багажником или снятие номеров.

Середа добавил, что чаще остальных не платят и нарушают правила парковки водители премиальных автомобилей. Более того, нередко они специально встают в неположенных местах при наличии рядом свободных платных парковочных мест.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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