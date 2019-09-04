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4 сен 2019

Москву и Екатеринбург хотят повязать

Москву и Екатеринбург хотят повязать

От Москвы до Екатеринбурга необходимо пустить  трассу, которая станет продолжением дороги «Москва-Владимир»

С таким предложением выступил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Чиновник считает, что «связывание центральных регионов России с Уралом очень важно с точки зрения экономического развития». «Такие цели надо точно ставить не позднее 2030 года и реализовывать этот комплексный проект с первым обязательным этапом строительства трассы от Москвы до Владимира».-  заявил министр в одном из своих интервью.

По словам Орешкина, трасса должна быть платной — ею в первую очередь смогут пользоваться грузовики, что позволит ускорить доставку грузов и увеличить безопасность всей дорожной сети. Между тем, около года назад сообщалось, что до Екатеринбурга хотят продлить скоростную автотрассу Москва—Нижний Новгород—Казань. Такие планы госкомпания «Автодор» включила в свой перечень предпроектных работ.

При написании новости использовалась информация:
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