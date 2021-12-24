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24 дек 2021

Москву заполонят умные камеры

Москву заполонят умные камеры

Столичный ЦОДД рассчитывает создать на московских улицах систему интеллектуального видеонаблюдения за дорогами

Предполагается, что основная задача новых комплексов – слежение за ситуацией на городских магистралях и фиксирование объектов, которые создают опасность участникам дорожного движения. Речь идет, например, о выпавших с трейлеров грузах или сломанных машинах, которые стоят без движения на полосе. Сообщается, что камеры смогут определять и возгорания, в том числе и по наличию дыма.

В данный момент проект находится в стадии тендера. Запуск же назначен на середину следующего года.  Комплекс будет состоять из 1,3 тысячи камер, 770 из которых разместят на МКАД, остальные — на других крупных магистралях.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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