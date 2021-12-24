Москву заполонят умные камеры

Столичный ЦОДД рассчитывает создать на московских улицах систему интеллектуального видеонаблюдения за дорогами

Предполагается, что основная задача новых комплексов – слежение за ситуацией на городских магистралях и фиксирование объектов, которые создают опасность участникам дорожного движения. Речь идет, например, о выпавших с трейлеров грузах или сломанных машинах, которые стоят без движения на полосе. Сообщается, что камеры смогут определять и возгорания, в том числе и по наличию дыма.

В данный момент проект находится в стадии тендера. Запуск же назначен на середину следующего года. Комплекс будет состоять из 1,3 тысячи камер, 770 из которых разместят на МКАД, остальные — на других крупных магистралях.