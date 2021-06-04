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4 июн 2021

Мотоциклы подключат к сети

Мотоциклы подключат к сети

Нет, речь идет не про электробайки, а про вывод мотоциклов в интернет, для коммуникации между собой

Про подключенные автомобили не писал уже только ленивый. В данный момент это направление является одним из ключевых направлении в развитии автомобильной отрасли. Правда, одними легковушками поток движения не ограничивается – есть грузовики, есть мотоциклы… . Собственно, последними и решили заняться ребята из Connected Motorcycle Consortium.

CMC- это полноценная рабочая группа, куда входят представители ведущих мировых мотопроизводителей. Их цель – создать сеть, где мотоциклы смогут обмениваться данными друг с другом. Типология информации разнообразна - расположение на дороге, тип транспортного средства, направление движения, скорость, маневры резкого торможения.

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За рулем

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