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2 дек 2020

Мотоциклистов уважают в Госдуме

Мотоциклистов уважают в Госдуме

В рамках проекта «Безопасные дороги» депутаты Госдумы хотят несколько подправить правила дорожного движения, дабы сделать жизнь мотоциклистов интереснее

Если все удастся и законопроект примут, то мотоциклистам, например, разрешат парковаться на тротуарах.  Правда, есть один нюанс, ширина пространства для пешеходов не должна быть меньше трёх метров, а для передвижения не будет создаваться помех. Также специально размеченные парковочные места могут появиться на обычных уличных стоянках. На дорогах могут появиться стоп-линии для мотоциклистов.

Над дорогами вообще собираются серьезно поработать, например, перестать делать разметку скользкой, изменив состав наносимого вещества. Металлические отбойники также переделают – добавив некую дополнительную балку в нижней части – это должно исключить жесткий контакт пилота мотоцикла с опорами, что приводит к смертельным травмам.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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