Автомобильный портал Motorpage
4 мар 2019

Можете превышать как обычно

Можете превышать как обычно

Правительство отложило решение о возвращении штрафа за превышение на десять километров в час. По заявлению властей, вопрос требует детальной проработки

Любые изменения в области ПДД должны вести к достижению одной цели – улучшать ситуацию на российских дорогах. Поэтому правительственная комиссия намеревается оценить обоснованность предложений по введению штрафов за превышение скорости более чем на 10 км/ч.  В правительстве считают, что инициатива выглядит очень сырой и непроработанной, например, до сих пор не  представлена статистика, которая бы свидетельствовала о большом числе аварий, произошедших из-за превышения водителями скорости на 10-20 км/ч.

По словам представителей Вице-премьера Максима Акимова, который возглавляет правительственную комиссию по безопасности дорожного движения, будет проведено тщательное исследование представленных предложений по снижению нештрафуемого порога скоростного режима, в первую очередь в части их обоснованности, эффективности для достижения приоритетной цели — снижения аварийности на дорогах. При этом было указано, что усиление ответственности «требует не только правовой, но и технической и экспертной оценки»,— это планируется сделать в течение второго квартала 2019 года.

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, Колеса

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