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28 фев 2022

Можно ли из школьного автобуса построить дом – легко!

Можно ли из школьного автобуса построить дом – легко!

Что нам понадобится для этого? Объясняем – сам автобус, шестьсот часов свободного времени и сорок пять тысяч долларов. Во всяком случае, ровно такой инструментарий был в распоряжении одной американской пары, которая, пожелав отправиться в путешествие по стране, и построила этот проект

Немного технической информации. Итак, автодом построен на базе автобуса марки International Amtran Senorbussenstien  - одиннадцатиметрового гиганта с дизельным двигателем MaxxForce DT – он же DT466. Этот восьмилитровый 220-сильный двигатель обладает высоким ресурсом и надежностью – недаром его ставят на большие тягачи, к примеру, на Navistar International 9200i Eagle, где мотор зарекомендовал себя с самой лучшей стороны.

Теперь поговорим о самих доработках. Начнем с внешности – на автобус установили подъемную крышу. Внутри же  появились: одиннадцать окон, которые обеспечивают хороший свет, двуспальная кровать, просторный душ и полноценная кухню. 11 метров длины, все же, позволяют исполнить все желания. Важный нюанс – все работы были выполнены семейной парой самостоятельно!

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