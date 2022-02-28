Можно ли из школьного автобуса построить дом – легко!

Что нам понадобится для этого? Объясняем – сам автобус, шестьсот часов свободного времени и сорок пять тысяч долларов. Во всяком случае, ровно такой инструментарий был в распоряжении одной американской пары, которая, пожелав отправиться в путешествие по стране, и построила этот проект

Немного технической информации. Итак, автодом построен на базе автобуса марки International Amtran Senorbussenstien - одиннадцатиметрового гиганта с дизельным двигателем MaxxForce DT – он же DT466. Этот восьмилитровый 220-сильный двигатель обладает высоким ресурсом и надежностью – недаром его ставят на большие тягачи, к примеру, на Navistar International 9200i Eagle, где мотор зарекомендовал себя с самой лучшей стороны.

Теперь поговорим о самих доработках. Начнем с внешности – на автобус установили подъемную крышу. Внутри же появились: одиннадцать окон, которые обеспечивают хороший свет, двуспальная кровать, просторный душ и полноценная кухню. 11 метров длины, все же, позволяют исполнить все желания. Важный нюанс – все работы были выполнены семейной парой самостоятельно!