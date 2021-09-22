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22 сен 2021

Можно ли улучшить качество дорог, потратив триллион рублей?

Можно ли улучшить качество дорог, потратив триллион рублей?

Правительство России готовит очередной финансовой транш для проекта «Безопасные и качественные дороги РФ». Сумма финансирования велика – 1.3 триллиона рублей!

Вся сумма будет поделена на несколько финансовых потоков, которые будут внедряться поочередно в течение ближайших трех лет. В 2022 году на БКД планируется выделить 331,7 млрд рублей, в 2023-м — 445,8 млрд, в 2024-м — 544,7 млрд.

Что касается самого проекта, то он предполагает создание высокоуровневой дорожной инфраструктуры. В частности речь идет о ремонте аварийно-опасных участков дорог, оборудовании участков дорожной сети тросовым и барьерным ограждениями, средствами освещения, искусственными неровностями для ограничения скоростного режима и.т.д. Разумеется, в проект заложены и планы по реконструкции сети дорог и создании новых магистралей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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