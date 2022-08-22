МсLaren воплотил в жизнь проект кибер-спорткара

В области виртуальных гонок автопроизводители часто создают интересные автомобили, которые будоражат воображение своими техническими характеристиками. Жаль, что в реальной жизни эти автомобили почти никто конструировать не будет.

Ключевое слово здесь – «почти». Скажем, компания McLaren на днях объявила о намерениях создания настоящей машины, которая до недавнего времени существовала лишь в компьютерной игре Gran Turismo.

Итак, встречайте- McLaren Ultimate Vision Gran Turismo. Как отмечают в McLaren, при разработке суперкара инженеры не оглядывались ни на какие ограничения для дорожных или гоночных автомобилей. Под капотом здесь располагается десятицилиндровый мотор, мощностью в 840 лошадиных сил.