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23 янв 2020

Муляжи камер заменят настоящими комплексами

Муляжи камер заменят настоящими комплексами

Несмотря на невысокую цену и эффективность, в ЦОДД решили отказаться от муляжей комплексов видеофиксации

Пресс-служба ЦОДД, сообщает, что на месте пустых муляжей камер фотовидеофиксации будут установлены полноценные комплексы. На данный момент в столице насчитывается 3040 дорожных камер, 811 из них являются муляжами, причем около половины их — «пустышки»: они не имеют даже электронной начинки. Вторая половина муляжей хоть и не обладает всеми функциями, но способна фиксировать дорожную ситуацию.

До конца 2020 года ЦОДД планирует заменить реальными камерами 387 «пустышек» и 424 муляжа, следящих за потоком транспорта. «Муляжи — распространенный инструмент для профилактики нарушений ПДД. Но дело в том, что рынок камер постоянно развивается, появились новые и более универсальные модели», — прокомментировали ситуацию в ЦОДД.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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