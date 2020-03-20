Мультимедийные системы автомобиля оказались опаснее алкоголя

Использование информационно-развлекательных систем с сенсорным экраном увеличило время реакции водителя и сделало его невнимательным

В новом исследовании британской организации, занимающейся безопасностью дорожного движения, IAM RoadSmart, говорится, что использование Apple CarPlay и Android Auto за рулем опаснее, чем прием алкоголя.

Cогласно исследованию организации, использование сенсорных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto увеличивает время реакции водителя в разы. В результате оно значительно превышает время реакции нетрезвого водителя, водителя, набирающего текстовые сообщения или говорящего по телефону, а также тех, кто додумался сесть за руль, покурив марихуаны. Исследователи отмечают, что при использовании любой из систем водители отвлекались от дороги на 16 секунд. Это более 500 метров пути при скорости 112 км/ч.

Также исследование показало, что у водителей в нетрезвом виде время реакции увеличилось на 12%, у покуривших — на 21%, у набирающих сообщение — на 35%, а у разговаривающих по телефону — на 46%. При этом время реакции на дорожную ситуацию у пользователей Andoird Auto и Apple CarPlay увеличилось на 53% и 57% соответственно.