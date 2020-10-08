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8 окт 2020

МВД и Минтранс предложили поправки к ПДД

МВД и Минтранс предложили поправки к ПДД

Согласно первой из них, у инспекторов появится право штрафовать водителей за использование шин "не по сезону", неисправную ABS и "незаводской" ксенон. В соответствии со второй изменятся правила тонировки авто, а также будут введены новые требования к использованию самокатов, моноколес и электрических скутеров

Представителями МВД выдвинуто предложение о переносе из регламента ТС "О безопасности колесных транспортных средств" в ПДД расширенного перечня неисправностей, при наличии которых использовать автомобиль нельзя. Он будет включать и внесезонные покрышки. За несоблюдение требований предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Если поправки будут приняты, то список прежних неисправностей, с которыми недопустима эксплуатация ТС, увеличится почти в 10 раз.

Еще один пакет поправок в правила дорожного движения создан Минтрансом. Он подразумевает введение запрета на стоянку и остановку транспортных средств на "островках безопасности", изменение зоны действия знака "Остановка запрещена". Также планируется изменение предельно допустимой скорости для некоторых автобусов - с актуальных 90 км/ч до 70 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
njcar.ru

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