В марте ГИБДД отчиталась о том, что аварийность на российских дорогах в 2017 году в очередной раз снизилась, на дорогах ранено и погибло меньше людей. Однако в своем обзоре Научный центр МВД не так позитивно оценивает итоги года.

В прошлом году в России зафиксировано 169 342 ДТП, это на 2,5% меньше чем годом ранее. В них погибло 19 088 человек (-6%), ранено 215 374 человека (-2,6%). Однако аварийность снижалась весь год за исключением последнего квартала: в октябре-декабре было зафиксировано больше аварий, чем за аналогичный период 2016 года.

На первое место по причинам аварий вышло нарушение водителями Правил дорожного движения, а вот неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети, из-за которого в прошлом происходило большинство аварий, опустилось на второе место.

Три четверти всех аварий зафиксировано в городах и населенных пунктах, причем около половины — в столицах российских регионов. Самым аварийным днем стала пятница, а опасный период времени: с 17:00 до 19:00.

В научном центре МВД назвали семь выводов по итогам года. Первый: в 47 регионах произошел рост одного, двух или всех трех основных показателей аварийности. На протяжении всего года самыми аварийно опасными днями стали пятница и суббота, а временем суток: с 17:00 до 19:00 часов. Аварийность и число пострадавших растет в том числе по причине нарушения ПДД водителями автобусов, в том числе, находящимися в состоянии опьянения.

В прошлом году был зафиксирован значительный рост аварий на железнодорожных переездах из-за нарушений водителями транспортных средств ПДД. Также увеличилось количество аварий по причине выезда на встречную полосу движения. Ухудшилась ситуация с водителями-мигрантами: их число выросло на 4,2%. Кроме того, зафиксирован рост аварий, совершенных водителями старше 60 лет. Особо в Научном центре ометили серьезно выросшую аварийность с участием детей.

На этот год в МВД осторожны с прогнозом. Аварийность может вырасти или остаться на том же уровне, но с учетом тенденций последних десяти лет, она может и незначительно снизиться. Также в ведомстве не исключили роста ДТП с участием пьяных водителей, водителей-мигрантов и пенсионеров.

