МВД подобрало коды для новых российских регионов

В новых регионах, вошедших в состав Российской Федерации, будут выдавать автомобильные номера с кодами 80, 81, 84 и 85. Об этом говорится в проекте приказа о закреплении цифровых кодов, разработанном МВД.

Поясняем. Код 80 получат автомобили, зарегистрированные в Донецкой народной республике. Код 81 достался машинам из Луганской народной республики. Два последних (84 и 85)отвели для Херсонской и Запорожской областей. Сразу ответим на вопрос, почему коды идут не по порядку. Все просто - номера 82 и 83 используются в Крыму и Ненецком автономном округе.

К слову, летом автовладельцам, регистрирующим автомобили в Москве, начали выдавать госномера с кодом 977. Причина — в исчерпании возможных сочетаний с номерами 799, которые оформляют с 2017 года.