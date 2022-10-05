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5 окт 2022

МВД подобрало коды для новых российских регионов

МВД подобрало коды для новых российских регионов
В новых регионах, вошедших в состав Российской Федерации, будут выдавать автомобильные номера с кодами 80, 81, 84 и 85. Об этом говорится в проекте приказа о закреплении цифровых кодов, разработанном МВД.
Поясняем. Код 80 получат автомобили, зарегистрированные в Донецкой народной республике. Код 81 достался машинам из Луганской народной республики. Два последних (84 и 85)отвели для Херсонской и Запорожской областей. Сразу ответим на  вопрос, почему коды идут не по порядку. Все просто - номера 82 и 83 используются в Крыму и  Ненецком автономном округе.
 
К слову, летом автовладельцам, регистрирующим автомобили в Москве, начали выдавать госномера с кодом  977. Причина — в исчерпании возможных сочетаний с номерами 799, которые оформляют с 2017 года.

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