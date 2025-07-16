МВД предлагает ужесточить правила допуска праворульных автомобилей

Министерство внутренних дел России предлагает пересмотреть порядок допуска к участию в дорожном движении автомобилей с правым расположением руля. Соответствующее положение содержится в проекте новой «Стратегии повышения безопасности дорожного движения»

Поводом для предложения стало устойчивое увеличение числа дорожно-транспортных происшествий с участием праворульных машин. В 2024 году, по данным МВД, более 10% всех ДТП в России пришлось на такие автомобили. Анализ показал, что уровень транспортного риска у праворульных авто составляет 4,9 (это более, чем вдвое превышает аналогичный показатель для автомобилей с левым рулем).

В МВД подчеркивают, что конструктивные особенности праворульных машин создают сложности при обгоне, маневрировании и оценке дорожной обстановки, особенно на трассах с интенсивным встречным движением. С учетом этого предлагается пересмотреть подход к их эксплуатации на территории РФ.