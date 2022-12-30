МВД предложило ввести зимнюю амнистию по штрафам

В МВД согласились изучить предложение одного из депутатов Госдумы о так называемой «зимней амнистии» — не штрафовать водителей за нарушения, совершённые из-за непогоды

Как сообщает ТАСС, депутат выступил с резкой критикой МВД и ЦОДД по причине того, что ведомства не делают различий между нарушителями и лицами, которые нарушили правило непреднамеренно. В частности чиновник указал на то, что зимой во время снегопада водитель волей-неволей может заехать колесом на линию разметки, например, которую под толщей снега увидеть просто нельзя, и получить серьезный штраф.

Собственно, предложение депутата перестать штрафовать таких водителей. «Обращение депутата Госдумы В. М. Власова в настоящее время находится на рассмотрении в МВД России" - цитирует ТАСС представителей МВД.