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30 дек 2022

МВД предложило ввести зимнюю амнистию по штрафам

МВД предложило ввести зимнюю амнистию по штрафам

В МВД согласились изучить предложение одного из депутатов Госдумы о так называемой «зимней амнистии» — не штрафовать водителей за нарушения, совершённые из-за непогоды

Как сообщает ТАСС, депутат выступил с резкой критикой МВД и ЦОДД по причине того, что ведомства не делают различий между нарушителями и лицами, которые нарушили правило непреднамеренно. В частности чиновник указал на то, что зимой во время снегопада водитель волей-неволей может заехать колесом на линию разметки, например, которую под толщей снега увидеть просто нельзя, и получить серьезный штраф.

Собственно, предложение депутата перестать штрафовать таких водителей. «Обращение депутата Госдумы В. М. Власова в настоящее время находится на рассмотрении в МВД России" - цитирует ТАСС представителей МВД.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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