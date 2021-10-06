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6 окт 2021

МВД раскритиковало поправки к механизму техосмотра

МВД раскритиковало поправки к механизму техосмотра

Российское МВД не поддержало некоторые нововведения, которые предлагали внести в систему техосмотра участники отрасли

Что вызвало вопросы у  ведомства? Как сообщают наши коллеги из «КоммерсантЪ», МВД раскритиковало предложение по внедрению диагностической карты в список обязательных документов, которые должны находиться у водителя. Экспертная группа полагает, что карту необязательно возить с собой и передавать ее инспекторам ГИБДД по первому требованию, так как они могут самостоятельно взять всю необходимую информацию из  системы ЕАИСТО (единая автоматизированная информационная система технического осмотра).

Второй пункт изменений, который встретил критику – перенос сроков внедрения штрафов за отсутствие техосмотра.  Изначально его планировалось внедрить в марте 2022 года, однако, со стороны операторов техосмотра поступило предложение о переносе его на октябрь этого года. Собственно в МВД посчитали, что смысла в этом нет.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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