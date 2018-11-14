Автомобильный портал Motorpage
14 ноя 2018

МВД разрешило регистрацию нового автомобиля у дилеров

МВД разрешило регистрацию нового автомобиля у дилеров

В скором времени станет возможным выехать из автосалона на собственном автомобиле с номерами. ГИБДД одобрила эту поправку и сейчас занимается введением специальных требований к сотрудникам диллерских центров

Речь идет о введении  определенной квалификации для сотрудника, который будет заниматься регистрацией нового транспортного средства. Согласно проекту, размещенному на сайте ГИБДД, сотрудник автосалона должен знать: законодательство в области безопасности движения, устройство и конструктивные особенности машин, классификацию и систему обозначений транспортных средств, требования к порядку внесения изменений в конструкцию, правила маркировки, методы и правила идентификации транспортных средств. Кроме того, сотрудник должен уметь выявлять «признаки изменения идентификационных данных» автомобилей, а также признаки технических неисправностей.

Сама по себе, регистрация в автомобильных салонах заработает с августа следующего года, когда в юридическую силу вступит закон «О государственной регистрации транспортных средств», куда и заложен упрощенный порядок данной процедуры.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, РИА Новости

Комментарии к новости

Последние новости

...

Час парковки в центре города обойдется в 500 рублей

14 ноября 2018
Range Rover Evoque

Новый Range Rover Evoque покажут в конце месяца

14 ноября 2018
Aston Martin DBX

Aston Martin показал прототип кроссовера

14 ноября 2018

Клиенты PSA Group могут погасить свои кредиты с помощью «Киви»

14 ноября 2018
Citroen C4 Cactus

Citroen посадит «Кактус»

14 ноября 2018
Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero получит преемника

14 ноября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A5 - audi a5 sportback 2017 как символ правильных автомобилей Тест драйв
14 ноября 2018

Audi A5
"Audi A5 Sportback как символ правильных автомобилей"
Lada Granta - lada granta 2019 имидж – далеко не всё, что изменилось в lada granta
Тест драйв
12 ноября 2018

Lada Granta
"Имидж – далеко не всё, что изменилось в Lada Granta"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2018 причины выбора
Тест драйв
09 ноября 2018

Mitsubishi Outlander
"Причины выбора"
Skoda Kodiaq - автопутешествие: skoda kodiaq 2017 медвежьей тропой
Автопутешествия
06 ноября 2018

Skoda Kodiaq
"Медвежьей тропой"

Написано новостей:

2 2 1 7 6