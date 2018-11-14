МВД разрешило регистрацию нового автомобиля у дилеров

В скором времени станет возможным выехать из автосалона на собственном автомобиле с номерами. ГИБДД одобрила эту поправку и сейчас занимается введением специальных требований к сотрудникам диллерских центров

Речь идет о введении определенной квалификации для сотрудника, который будет заниматься регистрацией нового транспортного средства. Согласно проекту, размещенному на сайте ГИБДД, сотрудник автосалона должен знать: законодательство в области безопасности движения, устройство и конструктивные особенности машин, классификацию и систему обозначений транспортных средств, требования к порядку внесения изменений в конструкцию, правила маркировки, методы и правила идентификации транспортных средств. Кроме того, сотрудник должен уметь выявлять «признаки изменения идентификационных данных» автомобилей, а также признаки технических неисправностей.

Сама по себе, регистрация в автомобильных салонах заработает с августа следующего года, когда в юридическую силу вступит закон «О государственной регистрации транспортных средств», куда и заложен упрощенный порядок данной процедуры.