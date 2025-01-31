МВД России закроет лазейку для иностранцев с тонированными авто

МВД РФ подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), направленные на устранение законодательной лазейки, позволяющей иностранным водителям избежать штрафов за чрезмерную тонировку стекол

Изменения коснутся автомобилистов из Южной Осетии, Абхазии, Армении и Грузии, которые могли эксплуатировать свои транспортные средства на территории России до шести месяцев без постановки на учет в ГИБДД, тем самым не подпадая под требования технического регламента о светопропускании стекол.

Проект поправок предполагает замену ссылки на технический регламент Таможенного союза в статье 12.5 КоАП РФ на «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации». Это закроет возможность для иностранцев передвигаться по России на автомобилях с чрезмерно затемненными стеклами без риска быть оштрафованными.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, количество ДТП с участием автомобилей с ненормативной тонировкой растет: в 2021 году их доля составляла 12,4%, в 2022 году – 13%, а в 2023 году – уже 15%.

Ранее в Госдуме предлагались инициативы по смягчению норм. В частности, ЛДПР выступала за снижение минимального порога светопропускания передних боковых стекол с 70% до 35%, однако соответствующий законопроект был отклонен в 2024 году. Депутат Ярослав Нилов считает, что власти должны разрешить умеренную тонировку передних боковых стекол, но при этом ужесточить контроль за лобовыми стеклами.