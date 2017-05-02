Накануне, 1 мая 2017 года, вступил в силу приказ МВД, ужесточающий требования к сотрудникам ГИБДД, которые принимают экзамены на получение водительских прав

Отныне, сотрудники обязаны не только досконально разбираться в теории ПДД, но и в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами, а также иметь навыки межличностного общения, а в условиях конфликтных ситуаций уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски.

В МВД говорят, что при разработке новых требований специалистами ГИБДД были учтены результаты изучения международного и отечественного опыта подготовки и допуска к работе лиц, осуществляющих проверку знаний и навыков у кандидатов в водители, а также результаты проведенного качественного отбора сотрудников Госавтоинспекции, выполняющих указанные функции в настоящее время.

В ГИБДД считают, что введение новых квалификационных требований к экзаменаторам позволит повысить не только их профессиональный уровень и качество приема экзаменов на право управления транспортными средствами, но и уровень общественного доверия к сотрудникам Госавтоинспекции и полиции в целом.