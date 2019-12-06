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6 дек 2019

МВД выступает за сохранение нештрафуемого порога скорости

МВД выступает за сохранение нештрафуемого порога скорости

В МВД России выступают против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, рассказал глава ведомства Владимир Колокольцев

«В начале текущего года на правительственной комиссии, которую возглавляет заместитель председателя правительства по обеспечению безопасности дорожного движения, МВД выразило свою позицию против снижения администрируемого порога с 20 км/ч до 10 км/ч», — сообщил Колокольцев в интервью изданию «Интерфакс».

Любопытно, но глава ведомства сделал акцент на том, что инициатива  отмены нештрафуемого порога вообще не принадлежит МВД РФ. Напомним, что некоторое время назад премьер-министр РФ, Дмитрий Медведев, также высказывался о сохранении нештрафуемого порога скорости.

При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

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