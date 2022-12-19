На «антикризисной» Lada Niva Travel появились новые опции

На минувшей неделе с конвейера АвтоВАЗа начали сходить внедорожники с мультимедийной системой и камерой заднего вида.

Как сообщают различные СМИ, в официальных конфигураторах АвтоВАЗа данных опций среди оснащения Lada Niva Travel на данный момент нет. Впрочем, по данным VK-сообщества Avtograd news, камера и мультимедийная система будут доступны в исполнениях «Black» и «Off-Road».

Напомним, что в середине осени на российских внедорожниках вновь появились подогревы передних кресел и кондиционер. Эти опции внедрили в комплектации Comfort. Отметим, что в 2023 году АвтоВАЗ планирует выпустить лишь немногим больше 400 тысяч автомобилей.