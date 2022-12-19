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19 дек 2022

На «антикризисной» Lada Niva Travel появились новые опции

На «антикризисной» Lada Niva Travel появились новые опции

На минувшей неделе с конвейера АвтоВАЗа начали сходить внедорожники с мультимедийной системой и камерой заднего вида.

Как сообщают различные СМИ, в официальных конфигураторах АвтоВАЗа данных опций среди оснащения Lada Niva Travel на данный момент нет. Впрочем, по данным  VK-сообщества Avtograd news, камера и мультимедийная система будут доступны в исполнениях «Black» и «Off-Road».

Напомним, что в середине осени на российских внедорожниках вновь появились подогревы передних кресел и кондиционер. Эти опции внедрили в комплектации Comfort.  Отметим, что в 2023 году АвтоВАЗ планирует выпустить лишь немногим больше 400 тысяч автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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