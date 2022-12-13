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13 дек 2022

На "Автоторе" запустилось производство китайских машин

На "Автоторе" запустилось производство китайских машин

Одна из крупнейших сборочных площадок в России, где собирались европейские и корейские машины, переключилась на производство китайской продукции

По словам губернатора Калининградской области (завод расположен в этом регионе), Антона Алиханова, на автоторе запустилась тестовая сборка машин сразу трех китайских марок. Как сообщают, "РИА Новости", сейчас изготовили пару сотен автомобилей, но до конца года объем производства должен достичь двух тысяч штук.

При этом мы не знаем с какими именно китайскими производителями «Автотор» заключил соглашения. Само предприятие о перезапуске производства официально также не сообщало. Впрочем руководство завода уже успело поделиться производственными планами на следующий год. Компания хочет собрать минимум 50 тысяч машин.

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

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