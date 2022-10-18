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18 окт 2022

На АвтоВАЗе может начаться сборка иномарок

На АвтоВАЗе может начаться сборка иномарок

Зарубежные производители заинтересованы в том, чтобы наладить на АвтоВАЗе крупноузловую сборку машин

В интервью «РИА Новости» глава российского концерна, Максим Соколов, сообщил, что АвтоВАЗ уже ведет переговоры с иностранными автопроизводителями, причем последние стали инициаторами всех обсуждений.

Какие именно компании выразили заинтересованность в мощностях АвтоВАЗа, топ-менеджер не уточнил. В сложившейся на российском рынке ситуации это могут быть только китайские или иранские бренды. В частности, о намерении перезапуститься в России после долгого перерыва заявляла марка Iran Khodro. С большой долей вероятности иностранным компаниям предложат занять сборочную площадку в Ижевске, которая на данный момент простаивает после переноса производства Lada Vesta на основной конвейер в Тольятти.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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