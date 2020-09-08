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8 сен 2020

На АЗС запретят продавать неавтомобильное топливо

На АЗС запретят продавать неавтомобильное топливо

Минпромторг РФ и Росстандарт совместно подготовили проект постановления правительства, в котором прописан прямой запрет на продажу на АЗС любого топлива, кроме автомобильного

«А разве на заправках продается что-то кроме автомобильного топлива?»- спросите вы? Мы тоже были удивлены подобным, но как оказалось, введение такого запрета является небеспочвенным. «Предложение в первую очередь направлено на защиту от деятельности недобросовестных организаций», — цитируют «Известия» представителя Росстандарта. В ведомстве отметили, что судовое маловязкое или печное топливо, а также различный суррогат реализуются на автозаправках под видом жидкого автомобильного топлива. При использовании судового и печного топлива возможен выход из строя и поломка автомобиля.

Ранее сообщалось, что всего за прошлый год Росстандарт проверил 1087 АЗС, не соответствующее требованиям технического регламента топливо выявлено в 8,9% случаев (97 АЗС). При этом в 18 субъектах РФ доля нарушений техрегламента превысила 20%.

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Drom

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