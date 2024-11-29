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29 ноя 2024

На бывшем заводе Hyundai будут собирать китайские кроссоверы

На бывшем заводе Hyundai будут собирать китайские кроссоверы

«Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге, на котором ранее выпускали автомобили Hyundai, запустит выпуск новой линейки моделей совместно с китайским партнером. Предполагается, что речь идет о кроссоверах Jaecoo

О перезапуске предприятия стало известно благодаря председателю комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Алексей Яковлев на форуме "Российский промышленник". От также подчеркнул, что переговоры с восточным партнером ведутся успешно.

Производственные мощности завода уже использовались для сборки автомобилей под брендом Solaris, выпуск которых начался в феврале 2024 года на базе уже имеющихся запчастей на заводе Hyundai. Теперь, судя по имеющимся данным, будет запущен DKD-процесс кроссоверов Jaecoo (это когда полностью готовые и протестированные машины разбирают на родном заводе и отправляют на другое предприятие, где они собираются обратно).

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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