На бывшем заводе Hyundai будут собирать китайские кроссоверы

«Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге, на котором ранее выпускали автомобили Hyundai, запустит выпуск новой линейки моделей совместно с китайским партнером. Предполагается, что речь идет о кроссоверах Jaecoo

О перезапуске предприятия стало известно благодаря председателю комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Алексей Яковлев на форуме "Российский промышленник". От также подчеркнул, что переговоры с восточным партнером ведутся успешно.

Производственные мощности завода уже использовались для сборки автомобилей под брендом Solaris, выпуск которых начался в феврале 2024 года на базе уже имеющихся запчастей на заводе Hyundai. Теперь, судя по имеющимся данным, будет запущен DKD-процесс кроссоверов Jaecoo (это когда полностью готовые и протестированные машины разбирают на родном заводе и отправляют на другое предприятие, где они собираются обратно).