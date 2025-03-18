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18 мар 2025

На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге стартовал выпуск автомобилей Jaecoo

На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге стартовал выпуск автомобилей Jaecoo
Автор фото: AutoRun SPb

На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге стартовало производство автомобилей китайской марки Jaecoo. По имеющимся данным, первые выпущенные машины уже размещены на одной из центральных парковок предприятия

Теперь на производственной площадке собираются две марки автомобилей — Solaris и Jaecoo. О планах по крупноузловой сборке китайский бренд сообщил еще в конце 2024 года, а недавно стало известно, что объем производства будет достигать 1700–2000 машин в месяц.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Ранее предполагалось, что кроссоверы Jaecoo J7 и J8 будут производиться на бывшем заводе General Motors, однако, судя по всему, эта площадка готовится для другого китайского бренда.

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