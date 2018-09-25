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25 сен 2018

На чём ездят молодые?

На чём ездят молодые?

Аналитики рынка провели исследование автомобильных предпочтений молодого поколения россиян в возрасте до 35 лет. Результаты получились интересные и несколько неожиданные

Большинство молодых людей в качестве первой машины пользуются автомобилем с пробегом. Это может быть авто родителей или машина, купленная на вторичном рынке. Из брендов первую строчку заняла продукция концерна Тойота, ее выбрали в качестве первого авто 15% респондентов. За ней с отставанием в 1% следует Лада, а на долю Ниссан приходится только немногим более 6%.

При этом не стоит обвинять молодёжь в отсутствии патриотизма. По конкретным моделям уверенно лидирует семейство Лада Самара с долей в 4,5%. За ней расположился Форд Фокус с числом около 3%. Нужно учитывать, что главным аргументом при выборе машины в этом возрастном сегменте служит её доступность и соотношение цены и функциональности. Лидирующие позиции Тойота определяются во многом разнообразием выпущенных машин. Сюда, конечно, входят и праворульные модели, изобилующие на Дальнем Востоке и в Сибири.

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За Рулем , Car Ru

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