На чём ездят молодые?

Аналитики рынка провели исследование автомобильных предпочтений молодого поколения россиян в возрасте до 35 лет. Результаты получились интересные и несколько неожиданные

Большинство молодых людей в качестве первой машины пользуются автомобилем с пробегом. Это может быть авто родителей или машина, купленная на вторичном рынке. Из брендов первую строчку заняла продукция концерна Тойота, ее выбрали в качестве первого авто 15% респондентов. За ней с отставанием в 1% следует Лада, а на долю Ниссан приходится только немногим более 6%.

При этом не стоит обвинять молодёжь в отсутствии патриотизма. По конкретным моделям уверенно лидирует семейство Лада Самара с долей в 4,5%. За ней расположился Форд Фокус с числом около 3%. Нужно учитывать, что главным аргументом при выборе машины в этом возрастном сегменте служит её доступность и соотношение цены и функциональности. Лидирующие позиции Тойота определяются во многом разнообразием выпущенных машин. Сюда, конечно, входят и праворульные модели, изобилующие на Дальнем Востоке и в Сибири.