Автомобильный портал Motorpage
18 мар 2025

На Дальнем Востоке зафиксировали рост импорта автомобилей в 3,5 раза

На Дальнем Востоке зафиксировали рост импорта автомобилей в 3,5 раза

За первые три месяца 2025 года в Приморье значительно увеличился ввоз автомобилей из Китая. Уссурийская таможня оформила 3,1 тыс. машин, что в 3,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года

Основной спрос приходится на китайские марки: Changan, Chery, Geely, а также электрокары LiXiang и Zeekr. Общая сумма таможенных платежей составила 1,7 млрд рублей. Наибольшим спросом среди покупателей в 2022–2024 годах пользовались Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5, Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro. При этом, китайские автомобили заметно подорожали. К примеру, в 2023 году их средняя стоимость варьировалась от 2,2 до 3,4 млн рублей, тогда как средняя цена машин других иномарок составляла 1,1–1,6 млн рублей.

Рост импорта из Поднебесной усилился после введения Японией санкций против России. Только за прошлый год было ввезено 17,7 тыс. машин, что в шесть раз больше, чем в 2023 году. Таможенные платежи за этот период достигли 9,4 млрд рублей.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге стартовал выпуск автомобилей Jaecoo

18 марта 2025

Audi сокращает 7 500 рабочих мест и пересматривает курс на электрификацию

18 марта 2025

Знаменитая троица Top Gear Кларксон, Хаммонд и Мэй воссоединятся для нового телешоу.

18 марта 2025
Donkervoort P24 RS

Donkervoort P24 RS: новый суперкар с амбициями рекордсмена

18 марта 2025
Tesla Model Y

Tesla готовит самую бюджетную версию Model Y эксклюзивно для Китая

17 марта 2025
Ferrari V12

Ferrari запатентовала двигатель V12 с овальными поршнями

17 марта 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Tank 700 - tank 700 (2024) новый флагман марки Тест драйв
12 марта 2025

Tank 700
"Новый флагман марки"
FAW Bestune B70 - faw bestune b70 (2025) угадай мелодию
Тест драйв
06 марта 2025

FAW Bestune B70
"Угадай мелодию"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) притяжение качества
Тест драйв
27 февраля 2025

Jaecoo J8
"Притяжение качества"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 7 2 4