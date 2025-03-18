На Дальнем Востоке зафиксировали рост импорта автомобилей в 3,5 раза

За первые три месяца 2025 года в Приморье значительно увеличился ввоз автомобилей из Китая. Уссурийская таможня оформила 3,1 тыс. машин, что в 3,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года

Основной спрос приходится на китайские марки: Changan, Chery, Geely, а также электрокары LiXiang и Zeekr. Общая сумма таможенных платежей составила 1,7 млрд рублей. Наибольшим спросом среди покупателей в 2022–2024 годах пользовались Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5, Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro. При этом, китайские автомобили заметно подорожали. К примеру, в 2023 году их средняя стоимость варьировалась от 2,2 до 3,4 млн рублей, тогда как средняя цена машин других иномарок составляла 1,1–1,6 млн рублей.

Рост импорта из Поднебесной усилился после введения Японией санкций против России. Только за прошлый год было ввезено 17,7 тыс. машин, что в шесть раз больше, чем в 2023 году. Таможенные платежи за этот период достигли 9,4 млрд рублей.