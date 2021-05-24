На дороги Германии выезжают беспилотники

В Германии разработан законо­проект, разрешающий с 2022 года коммер­ческую эксплуатацию автономных транспортных средств на дорогах общего пользования.

Говоря простым языком, в Германии разрешают тот самый четвертый уровень – то есть полностью автономные транспортные средства. Теперь нюансы. Во-первых, не все автомобили будут допущены на дороги, а только коммерческие фургоны или автомобусы. Во-вторых, они будут передвигаться по определенному маршруту – то есть свободы передвижения у подобной техники не будет.

«Это первая в мире готовая законодательная база для использо­вания автономных автомобилей в повседневной жизни», — отметил Ульрих Ланге, заместитель канцлера Ангелы Меркель. Впрочем, законопроект должен пройти парламентскую комиссию и несколько слушаний.