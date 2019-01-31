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31 янв 2019

На федеральных трассах появятся выделенные полосы

На федеральных трассах появятся выделенные полосы

Невероятно, но факт. Однако эти полосы будут предназначены не для общественного транспорта, а для обычных автомобилистов. Более того, полосы будут исключительно платными

Росавтодор  заказал исследование у Научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры (ООО «НИПИ ТРТИ»). В качестве результатов, которые будут объявлены в феврале, исследователи должны назвать не менее 10 мест, где можно создать платные выделенные полосы.

Предполагается, что выделенки будут введены на подъездах к крупным мегаполисам (в том числе на Московской кольцевой автомобильной дороге), а также к аэропортам. Следить за оплатой будут камеры фотовидеофиксации. Не исключено, что при оплате проезда по спецполосам будут применяться различные тарифы в зависимости от времени суток, типа автомобиля и количества пассажиров в салоне. Интересно, что в Автодор не говорят о том, будут ли связаны выделенные полосы каким-либо образом с платными трассами и, как следствие, оплатой через транспондеры.

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