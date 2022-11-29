На Ferrari Purosangue образовался нешуточный ажиотаж

Пятидверная модель из Маранелло с V12 стала самым быстрым кроссовером в мире и хитом на рынке.

Топ-менеджмент марки уже сообщил, что Ferrari остановила продажи модели, так как очередь на машину уже растянулась на два года вперед. «Не секрет, что мы перестали принимать заказы. Мы вызвали огромный интерес, даже не поставив ни одного экземпляра. Поэтому мы приняли решение, которое, как нам кажется, соответствует позиционированию Ferrari и модели», — сказал Гальера в интервью изданию Motor1.

При этом производство автомобиля еще даже не запустили- это произойдет лишь в конце текущего года. Клиентам же автомобили начнут поставлять с лета 2023 года.