На эксперимент не хватает средств

Похоже над экспериментом по тестированию беспилотных автомобилей на столичных дорогах сгущаются тучи. Дело в том, что участники проекта заявляют о нехватке денежных средств

Так, представители НАМИ (институт занимается проверкой систем автопилотирования) заявили о нехватке сорока миллионов рублей, пояснив, что проверка каждого автомобиля в институте стоит 214 тысяч рублей, а с учетом того, что проверить требуется более 100 машин, нужно около 40 млн руб. О нехватке средств заговорили и ответственные за эксперимент с проездом беспилотных транспортных средств на федеральных трассах. Александр Гурко, соруководитель НТИ «Автонет» заявил, что для оборудования дорог специальными датчиками нужно 200 миллионов рублей.

Интересно, что общие затраты на проект оцениваются экспертами в 250-300 миллионов рублей. По словам заместителя главы Минпромторга Александра Морозова, эти расходы могут вырасти, так как в проект будут подавать заявки все больше компаний. Что касается финансирования, то уже был направлен запрос вице-премьеру Максиму Акимову на предоставление средств для испытаний в НАМИ. В случае с испытанием беспилотников на федеральных трассах, источник финансирования пока не определен.