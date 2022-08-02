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2 авг 2022

На юге России стали внедрять платные парковки

На юге России стали внедрять платные парковки

До сегодняшнего дня платную стоянку можно было наблюдать лишь в крупных городах центральной части России, однако, эта история теперь распространилась и на другие регионы

Недавно власти курортного города Ялта объявили о создании платных парковочных зон- теперь в городе действуют 36 парковок на 565 платных мест (на проезжей части и на отдельных капитальных сооружениях) с тарифами от 35 до 50 рублей за час стоянки для легковых машин и от 70 до 100 рублей — для грузовиков. 

Ввели и штрафные санкции - тысячу рублей за неоплату. Напомним, что эту сумму каждый регион определяет для себя самостоятельно. Отметим, что в Москве штраф за неоплаченную парковку составляет пять тысяч рублей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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