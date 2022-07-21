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21 июл 2022

На какие машины можно будет потратить материнский капитал?

На какие машины можно будет потратить материнский капитал?
На сегодняшний день депутаты рассматривают возможность  распространения средств материнского капитала на покупку автомобиля. Сейчас такая практика действует на региональном уровне, и условия везде разные. Теперь же ее необходимо развить на федеральном уровне и стандартизировать.
Согласно пояснительным документам, с использованием льготных средств можно будет купить новый легковой автомобиль, произведенный в России. Машина должна иметь три пассажирских места, помимо водительского. Полная стоимость, указанная в договоре купли-продажи или в чеке, не должна превышать два миллиона рублей. При этом максимальная мощность приобретаемого автомобиля составляет 125 лошадиных сил. 
 
Важный нюанс - автомобиль, купленный на средства материнского капитала, должен быть обязательно оформлен в общую собственность с ребёнком. В случае перепродажи или переоборудования в первые три года пользования, маткапитал придется вернуть в Пенсионный фонд.

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