На какие машины можно будет потратить материнский капитал?

На сегодняшний день депутаты рассматривают возможность распространения средств материнского капитала на покупку автомобиля. Сейчас такая практика действует на региональном уровне, и условия везде разные. Теперь же ее необходимо развить на федеральном уровне и стандартизировать.

Согласно пояснительным документам, с использованием льготных средств можно будет купить новый легковой автомобиль, произведенный в России. Машина должна иметь три пассажирских места, помимо водительского. Полная стоимость, указанная в договоре купли-продажи или в чеке, не должна превышать два миллиона рублей. При этом максимальная мощность приобретаемого автомобиля составляет 125 лошадиных сил.

Важный нюанс - автомобиль, купленный на средства материнского капитала, должен быть обязательно оформлен в общую собственность с ребёнком. В случае перепродажи или переоборудования в первые три года пользования, маткапитал придется вернуть в Пенсионный фонд.