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20 ноя 2020

На километр превысил скорость – наказан

На километр превысил скорость – наказан

Депутаты Мосгордумы предложили штрафовать водителей за превышение скорости на 1 км/ч. Это должно благостно повлиять на дорожную ситуацию

Изменение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 1 км/ч может значительно улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

«Важно понимать, что любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на 1 км/ч, он уже является нарушителем ПДД, — сказал он. — Надо называть злостными нарушителями не тех, кто забыл или не заплатил большой штраф, а того, кто каждый день позволяет себе нарушать скоростной режим».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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