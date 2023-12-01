На китайских дорогах был замечен новый кроссовер Luxeed S9 от совместного бренда Huawei и Chery

Китайская марка Luxeed вывела на тест новый электрический кроссовер под названием S9. Это вторая модель совместного бренда Huawei и Chery, после недавно дебютировавшего седана Luxeed S7. Согласно планам компании, оба автомобиля официально будут представлены на российском рынке

Ранее в интернете появились рендеры того, как может выглядеть автомобиль. Шпионские фотографии пока этого четко не подтверждают, поскольку автомобиль скрывается под камуфляжем, но и сильно не опровергают. Можно заметить, что дизайн кроссовера S9 и седана S7 выполнен в одном стиле - у них идентичная передняя и задняя светодиодная оптика, трапециевидный воздухозаборник на бампере и во многом похожий салон. Отметим наличие камеры LiDAR на крыше, скрытые дверные ручки, тормозные суппорты красного цвета и небольшой спойлер над дверцей багажника. Известно, что колесная база кроссовера составит 2,95 м.

На передней панели устанавливается вертикальный экран мультимедийной системы, цифровая “приборка” и камера Face ID. Центральный тоннель полностью горизонтальный, где также расположились две площадки для беспроводной зарядки смартфонов. Как и у седана, трехспицевое рулевое колесо имеет форму овала.

Что касается технических характеристик, то информации пока не очень много. Известно, что моноприводная версия получит один электромотор мощностью 292 л.с., а полноприводная модификация дополнительно будет комплектоваться электромотором на 204 л.с. Покупателям будут предложены аккумуляторы емкостями 62, 82 или 100 кВт*ч. Запас хода пока не разглашается, но седан с идентичными аккумуляторами способен проехать до 800 км на одном заряде.

Продажи автомобиля на родине стартуют в следующем году. Официальной цены нет, но предполагается, что она будет ниже своего главного конкурента - Tesla Model Y, который в Китае оценивается от 266 400 юаней.