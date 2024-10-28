На китайских дорогах заметили клон Xiaomi SU7

В Китае сделали компактный электрокроссовер, по форме кузова напоминающий Porsche Cayenne (но не габаритам), а по дизайну передней части - Xiaomi SU7. Называется автомобиль Yunlei, а производителем является фирма Shandong Yanlu New Energy

В Китае этот кроссовер-подражатель успели назвать Redmi SU7, делая отсылку на недорогую серию смартфонов Redmi от компании Xiaomi. Данный автомобиль относится к категории LSEV (low-speed electric vehicles), другими словами, оснащен силовой установкой в несколько л.с. и будет стоить до 30 000 юаней (примерно 400 000 рублей).

Никакие технические характеристики Yunlei пока не известны. Пока имеется только ряд изображений модели во время дорожных испытаний в Китае. На них можно заметить, что кроссовер получил полностью идентичную переднюю часть, как у Xiaomi SU7. Были полностью скопированы передние фары и бампера, а также аэродинамические элементы.