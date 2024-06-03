На китайский рынок выходит электрический седан Stelato S9 от Huawei и BAIC

Китайская марка Stelato, созданная Huawei и BAIC, запускает предварительные продажи своей первой модели - электрического седана S9. Его называют серьезным конкурентом Mercedes-Benz S-класс и BMW 7-серии. Начальная стоимость на родине - 450 000 юаней (5 724 000 рублей)

В основе конструкции модели - специально разработанная платформа под названием Turing. Точные габариты: 5160/1987/1486 мм., при колесной базе - 3050 мм. В дизайне и интерьере можно заметить роскошные элементы декора, вдохновленные Maybach. Это чувствуются по дизайну колесных дисков и отделке внутреннего пространства. Stelato S9, как отмечается, получил очень просторный 4-местный салон, однако рассекретили пока только два задних кресла. Также автомобиль оборудован продвинутой системой помощи водителю Huawei Qiankun ADS 3.0. Она состоит из множества датчиков, камер и лидара. За управление системами отвечает ОС HarmonyOS, также от Huawei.

Stelato S9 доступен по предзаказу в двух версиях. Стандартный заднеприводный седан оснащен одним электромотором мощностью 309 л.с. В полноприводной модификации есть дополнительный электродвигатель на 215 л.с. на передней оси. Будет ли отличаться емкость аккумулятора в зависимости от комплектации, не известно. Для обеих версий заявлен максимальный запас хода в 800 км.