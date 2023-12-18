На китайский рынок выходит новый брутальный внедорожник от Chery

Китайская марка iCar (новый суббренд Chery) выводит на рынок свою первую модель - электрический внедорожник 03. Цены стартуют от 129 800 юаней (примерно 1 640 000 рублей)

iCar 03 получил “квадратный” дизайн кузова, напоминающий Haval Raptor или Leopard 5. Однако в размерах автомобиль получился более компактный: 4406/1910/1715 мм., при колесной базе в 2715 мм. Привлекают внимание Г-образная передняя светодиодная оптика, массивные бампера и колесные арки, а также дополнительный багажный бокс на задней двери. Салон минималистичный с множеством металлических вставок, придающих автомобилю более дорогой вид. На передней панели устанавливаются цифровая “приборка” и вертикальный тачскрин мультимедийной системы диагональю 15,6 дюймов.

Стандартная моноприводная версия получит один электромотор мощностью 135 кВт (184 л.с.), а полноприводная модификация будет оборудована электрической силовой установкой суммарной мощностью 205 кВт (279 л.с.). Автомобиль комплектуется аккумулятором емкостью 60 кВт*ч или 80 кВт*ч. Максимальный запас хода составит 472 км (401 км у стандартной версии) и 501 км соответственно.