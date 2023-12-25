На китайский рынок выходит роскошный седан Nio ET9

Китайская компания Nio открыла предзаказы на новый электрический седан ET9. Цены стартуют от 800 000 юаней (примерно 10 300 000 рублей), но покупателям придется ждать своего автомобиля минимум до 2025 года

Данная модель станет флагманом китайского бренда. В компании утверждают, что автомобиль создаст уверенную конкуренцию Mercedes-Maybach, Bentley и Rolls-Royce. Габариты: 5324/2016/1620 мм., колесная база - 3250 мм.

ET9 оснащен двумя электромоторами. Спереди мощностью 245 л.с. (180 кВт), а сзади - 462 л.с. (340 кВт). Суммарная мощность - 707 л.с. (520 кВт). Автомобиль оборудован аккумулятором емкостью 120 кВт*ч. Максимальный запас хода пока держится в секрете, но отмечается, что автомобиль способен “заправится” на сверхбыстрой зарядки на дальность хода в 255 км всего за 5 минут. Либо разряженную батарею можно полностью заменить на специальных станция за 3 минуты.

ET9 получит систему автопилота с тремя камеры LiDAR. Управляет всей электроникой специально разработанный для автомобиля 32-ядерный процессор NX9031. Салон оборудован множеством сенсорных экранов. Спереди устанавливается самый большой - 15,6 дюймов. Для каждого из задних пассажиров также имеется по собственному экрану диагональю 14,6 дюймов. Более того, на центральной консоли есть дополнительный 8-дюймовый тачскрин для управления климат-контролем. Одними из самых интересных особенностей автомобиля является активная гидравлическая подвеска, с возможностью уменьшения или увеличения дорожного просвета на 10 см всего за пару секунд, и интеллектуальное шасси Sky Ride, которая позволит поворачивать задние колеса на 8,3 градуса.

