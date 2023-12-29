На китайский рынок выходит Yuanhang H8

Сразу за Yuanhang Y6 китайская компания Dayun выводит на рынок большой 6-местный электрокроссовер Yuanhang H8. Цены на родине начинаются от 349 800 юаней (примерно 4 434 000 рублей)

Yuanhang H8 получил идентичную силовую установку и те же аккумуляторы, что и Y6. Стандартная заднеприводная версия оснащается одним электромотором мощностью 340 л.с. (250 кВт) и 400 Нм крутящего момента. Полноприводная модификация получила два электромотора суммарной мощностью 680 л.с. (500 кВт) и 745 Нм. Обоим версиям положены батареи емкостями 88,42 кВт*ч или 100 кВт*ч. Запас хода - 610 км (560 км - у полноприводного автомобиля) и 700 км (650 км) соответственно. Самая дорогая комплектация оснащена электромоторами суммарной мощностью 707 л.с. (520 кВт) и 850 Нм. В данном случае емкость аккумулятора составит 150 кВт*ч с максимальным запасом хода в 950 км.

Дизайн H8 выполнен в том же стиле, что и Y6. Привлекают внимание обтекаемые формы кузова, стильная светодиодная оптика и широкие колесные арки. Габариты автомобиля: 5230/2015/1760 мм., при колесной базе в 3126 мм. Салон имеет 6 местную компоновку сидений по формуле 2+2+2. На передней панели устанавливается 12,3 дюймовая “приборка” и 17,38-дюймовый экран мультимедийной системы. Более того, автомобиль оборудован 70-дюймовым проекционным дисплеем с функцией дополненной реальности. Начиная со стандартной комплектации, автомобиль оборудован автопилотом второго уровня с функцией помощи вождения в пробках, при смене полосы и парковки.