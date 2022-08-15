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15 авг 2022

На компанию DeLorean подали в суд

На компанию DeLorean подали в суд

Фирму обвиняют в краже интеллектуальной собственности. Думаете, что это как-то связано с классическим DMC?

Нет, все серьезнее – иск подает компания Karmа.  Оказывается, четыре нынешних топ-менеджера DeLorean раньше работали, как раз, в Karma и, якобы, использовали для перезапуска DeLorean наработки вышеупомянутого бренда, тем самым похитив чужую интеллектуальную собственность.

Если говорить конкретно, то обвинения выдвинули в отношении генерального директора Йоста де Фриза, исполнительного директора Алана Юаня, директора по маркетингу Троя Битца и вице-президента по бренду и креативу Нило Харриса.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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